Сьогодні відбудеться фінал "Євробачення-2013", Огневич виступить 22-ою

Сьогодні в шведському місті Мальме відбудеться фінал міжнародного музичного конкурсу "Євробачення-2013", українська учасниця Злата Огневич зі своєю піснею Gravity виступить 22-ою.

У конкурсі беруть участь виконавці з 26 країн. Пряма трансляція конкурсу почнеться на Першому національному о 22.00. Переможець конкурсу "Євробачення-2013" буде визначений глядацьким голосуванням і рішенням професійного журі. Представник країни-переможниці отримає приз - кришталевий мікрофон.

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