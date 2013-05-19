Євробачення 2013: Огневич прокоментувала один бал від Росії

"Все досить передбачувано було для мене, тому я дуже рада серед такої кількості країн отримати третє місце. Це супер!" - Цитує Огневич Обозреватель.

Злата також сказала, що на наступне Євробачення не поїде, а буде дописувати свій альбом.

Огневич прокоментувала один бал від Росії: "Бог їм суддя! Вони зробили те, що вважали за потрібне". Вона сказала. що ніяк це не оцінює і вважає, що кожна людина, країна і артист чинить так, як вважає за потрібне.

Виступ України у фіналі Євробачення 2013: