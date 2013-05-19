Данія перемогла на «Євробаченні-2013», Огневич - на третьому місці

Переможцем "Євробачення-2013" стала представниця Данії Еммілі де Форест з піснею "Only Teardrops". У ході голосування співачка набрала 281 бал.

Представниця України співачка Злата Огневич з піснею Gravity посіла третє місце, набравши 214 балів і поступившись азербайджанцю Фаріду Мамедову (234 бали).

Нагадаємо, Злата Огневич виграла національний відбір в Україні і представила країну піснею Gravity, автори якої вже писали успішні твори на Євробачення для Тіни Кароль, Ані Лорак, Діми Білана, Діани Гурцкой та Дмитра Колдуна.

Для України це був 11-й виступ на престижному конкурсі, і цього разу країну представляла кримчанка Огневич, яка з третьої спроби потрапила на конкурс.

На сцену Злату виніс велетень – найвищий чоловік США українського походження Ігор Вовковинський. Його зріст 2 метри 35 сантиметрів.