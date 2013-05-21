Завтра в Україні дощитиме, можливі грози та град

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура в західних областях вночі - 7-12°, вдень - 16-21°, на решті території вночі - 11-16°, на узбережжі морів - до 19°, вдень - 26-31°, у північних областях - 21-26°.

По Київській області мінлива хмарність. Вночі місцями короткочасний дощ, гроза; вдень грозові дощі, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 11-16°, вдень - 21-26°.

По м. Києву мінлива хмарність. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень під час гроз шквали 15-20 м/с. Температура вночі - 13-15°, вдень - 23-25°.

21 травня температура води в Чорному морі - 17-20°, Азовському морі - 21-24°; в Дніпрі біля Києва - 23°.