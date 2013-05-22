Укрзалізниця вводить новий графік руху пасажирських поїздів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрзалізниці», графік розроблено з урахуванням курсування територією України 291 пари пасажирських поїздів, включаючи 164 пари цілорічних поїздів, 93 пари сезонних рейсів і 34 пари заявочних поїздів, що випускаються за особливим розпорядженням.

Крім того, вводяться нові напрямки швидкісних експресів категорії «Інтерсіті +»: Харків - Сімферополь, Донецьк - Сімферополь, Дніпропетровськ - Сімферополь, Київ - Запоріжжя.

«Із введенням нового графіку руху поїздів «Укрзалізниця» продовжить розвивати напрямки швидкісного сполучення між містами України, надаючи пасажирам право вибирати між денними швидкісними експресами й традиційними нічними поїздами. Зокрема, з 27 травня жителі Лівобережжя України - Донецького, Дніпропетровського та Харківського регіонів – зможуть скористатися швидкісними поїздами «Інтерсіті+», щоб доїхати до місця відпочинку в АР Крим», - зазначили в «Укрзалізниці» й підкреслили, що нічні поїзди не скасовуються.

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В «Укрзалізниці» ще раз нагадали про те, що маршрут експресу «Інтерсіті+» Київ - Дніпропетровськ продовжено до Запоріжжя, а на маршруті Київ – Харків буде введено на постійній основі третю пару швидкісних поїздів, яка раніше призначалася лише на окремі дати.

«Відкрито новий маршрут Інтерсіті Київ-Тернопіль із загальним часом у дорозі – 5 годин 55 хвилин. Реалізація квитків на цьому напрямку перевищує 40%. Продовжать курсувати безпересадочні вагони з Кіровограда до Києва», - звернули увагу в «Укрзалізниці».

При цьому для жителів лівого берега Києва на станції «Дарниця» відкрито зупинки 19 пар поїздів, включаючи швидкісний експрес «Інтерсіті+» Київ-Харків і поїзд №169\170 Київ – Львів - Київ.

«Таким чином, зі станції «Дарниця» буде організовано сполучення з Кременчуком, Луганськом, Львовом, Маріуполем, Москвою, Мінськом, Одесою, Полтавою, Санкт-Петербургом, Сімферополем, Сумами, Харковом і Шосткою», - підкреслили в «Укрзалізниці».