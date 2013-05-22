Серійний злодій намагався винести сейф з банку

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, працівники Косівського райвідділу міліції затримали злодія, який обкрадав аптеки, магазини, перукарні, а на завершення намагався винести сейф з одного із банків міста. Злодій «працював» не тільки в межах Косова, а й по всій території району. Так, в одній із крамниць він вкрав ковбасу, хлібобулочні вироби, дорогий коньяк, пиво «Львівське», сигарети «Парламент» на загальну суму 533 гривні. В перукарні викрав 400 гривень. Механізм вчинення крадіжок був однаковим – шляхом злому вхідних дверей.

Згодом правоохоронці вийшли на слід ймовірного злодія, який виявився 37-річним жителем Косівського району. У міліції зауважують, що поки міліціонери встановлювали його місце перебування, на цьому тижні чоловік вирішив пограбувати банк. Озброївшись ломом, він розламав вхідні двері банку і проник усередину. Там чоловік побачив великий сейф, відчинити який йому не вдалося. Спробував винести сейф, але він виявився надто важким, тому крадій тягнув його аж до моменту приїзду охорони банку.

Слідчим підрозділом Косівського РВ УМВС відкрито багатоепізодне кримінальне провадження за фактами вчинення крадіжок, за які затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.