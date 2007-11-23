Погода на вихідні

Завтра в Україні опади не очікуються. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах західних і північних областей подекуди ожеледиця.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер буде південний, південно-західний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 20-25 м/с. Температура вночі від 1°морозу до 4° тепла, на Лівобережжі та у степовій частині Криму 2-7° морозу, у східних областях до 10° морозу; вдень 3-8° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та крайньому півдні місцями 9-12° тепла, у східних областях близько 0°.

25-26 листопада - хмарно з проясненнями. У західних, 26 листопада і в північних та центральних областях опади, переважно у вигляді дощу (26 листопада у карпатському регіоні сильний дощ та мокрий сніг). На решті території без істотних опадів. Місцями туман, на дорогах північних та західних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с, на високогір`ї Карпат пориви 20-25 м/с, 26 листопада на півдні місцями 15-20 м/с. Температура у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°; у східних областях вночі 25 листопада 2-7° морозу, 26 листопада близько 0°, вдень 1-6° тепла; на решті території вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла (25 листопада на Прикарпатті місцями до 13°); у Карпатах вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 25 листопада 1-6° тепла, 26 листопада близько 0°.

27 листопада - дощ з переходом у мокрий сніг, у центральних та північних областях місцями сильні опади; 28 листопада невеликий сніг, у східній частині помірний мокрий сніг та сніг, лише у більшості південних областей без істотних опадів. Пориви вітру 15-22 м/с.

Починаючи із західних областей, очікується поступове зниження температури вночі до 2-8° морозу, вдень до 2° тепла - 4° морозу; у Криму вночі до 0°, вдень до 1-6° тепла.

У Києві та області у суботу опади не очікуються. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла; по області вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.

25-26 листопада - хмарно з проясненнями. 25 листопада без істотних опадів, 26 листопада вночі невеликий, вдень помірний дощ. Місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

27 листопада - дощ з переходом у мокрий сніг; 28 листопада - невеликий сніг. Поступове зниження температури вночі до 2-7° морозу, вдень до 1 тепла - 4° морозу.