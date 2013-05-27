Завтра по всій Україні пройдуть дощі

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, в західній частині часом дощ, в окремих районах грози та град, в Карпатах та на Закарпатті місцями сильний дощ; температура вночі 5-10°, вдень 13-18° (на високогір'ї Карпат протягом доби 2-7° тепла).

На решті території без істотних опадів, лише вночі у північних областях місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 8-13°, вдень 19-24°, у східних областях, в Криму та Приазов'ї вночі 12-17°, вдень 23-28°.

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Вітер південно-західний, 5-10 м/с, в західних областях, вночі і на півночі Лівобережжя місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, вночі місцями короткочасний дощ, гроза; вдень без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 8-13°, вдень 19-24°; у Києві вночі 10-12°, вдень - 20-22°.

Сьогодні, 27 травня, температура води становила в Чорному морі 16-21° (поблизу Ялти 12°, Алушти 13°), в Азовському морі 20-25°; в Дніпрі біля Києва - 21°.