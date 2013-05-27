В ООН обговорять провину рейтингових агентств у світовій економічній кризі

Як повідомляє РІА Новости, про це заявив голова ГА ООН, сербський дипломат Вук Єреміч.

"Це буде дуже цікава дискусія, в якій, крім політичних лідерів і представників агентств, візьмуть участь банкіри, науковці та громадські діячі", - цитує бєлградське агентство Танюг Ереміча, який у понеділок перебуває з візитом у Брюсселі.

Багато міжнародних експертів висловлюють думку, що провідні рейтингові агентства своїми необережними оцінками про кредитну здібності тих чи інших держав сприяють розвитку глобальної фінансової кризи.

Євросоюз у цьому році також посилив правила використання міжнародних кредитних рейтингів, прийнявши закон, націлений на скорочення надмірної залежності від цих рейтингів серед учасників фінансових ринків. Нові правила вимагають від фінансових інститутів ЄС, у тому числі банків, посилити власні механізми оцінки кредитного ризику контрагентів, а не залежати автоматично і виключно від оцінок рейтингових агентств.