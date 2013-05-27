В ООН обговорять провину рейтингових агентств у світовій економічній кризі
Генеральна Асамблея ООН у співпраці з Євросоюзом збере у вересні експертів, щоб обговорити вплив міжнародних рейтингових агентств на світову економічну кризу.
Як повідомляє РІА Новости, про це заявив голова ГА ООН, сербський дипломат Вук Єреміч.
"Це буде дуже цікава дискусія, в якій, крім політичних лідерів і представників агентств, візьмуть участь банкіри, науковці та громадські діячі", - цитує бєлградське агентство Танюг Ереміча, який у понеділок перебуває з візитом у Брюсселі.
Багато міжнародних експертів висловлюють думку, що провідні рейтингові агентства своїми необережними оцінками про кредитну здібності тих чи інших держав сприяють розвитку глобальної фінансової кризи.
Євросоюз у цьому році також посилив правила використання міжнародних кредитних рейтингів, прийнявши закон, націлений на скорочення надмірної залежності від цих рейтингів серед учасників фінансових ринків. Нові правила вимагають від фінансових інститутів ЄС, у тому числі банків, посилити власні механізми оцінки кредитного ризику контрагентів, а не залежати автоматично і виключно від оцінок рейтингових агентств.