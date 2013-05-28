У Львові відкрився VII фестиваль православних ЗМІ

Як повідомляє кореспондент УНІАН, тема цьогорічної зустрічі представників єпархіальних прес-центрів та ЗМІ: «Майбутнє засобів масової інформації та перспективи розвитку загальноцерковних телевізійних, інтернет і друкованих проектів».

Зокрема, керуючий справами УПЦ митрополит Бориспільський Антоній підкреслив значущість православних ЗМІ у відродженні духовності, крім того, він зауважив, що церква має використовувати новітні інформаційні та технічні засоби, щоб бути цікавою людям.

«Треба пам’ятати, що кожен матеріал у православному виданні має бути шедевром, бо це – творіння для Бога», - зауважив владика.

У свою чергу голова Синодального відділу з питань охорони здоров’я і пастирської опіки медичних закладів єпископ Львівський і Галицький Філарет вважає, що «ЗМІ можуть або врятувати, або занедбати світ».

«Православний журналіст є зразком духу і віри, яка і надихає людину на служіння…», - зазначив в єпископ Філарет.

На фестивалі також обговорять тенденції розвитку православних ресурсів, питання міжконфесійних відносин, тощо. Відбудеться круглий стіл щодо створення першого церковного телеканалу «Образ» та нового офіційного порталу УПЦ church.ua.

У заході беруть участь майже 100 учасників - представники тридцяти єпархіальних інформаційних служб УПЦ, які висвітлюють релігійне життя своїх регіонів.

Фестиваль триватиме до 31 травня.