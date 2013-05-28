Міліція зацікавилася "добровільними внесками" у дитсадках

Про цей йдеться в повідомленні відділу зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, переданому УНІАН.

Зокрема, у повідомленні зазначається, що наприкінці березня до Управління державної служби боротьби з економічними злочинами Київщини звернувся житель смт Глеваха Васильківського району. Молодий чоловік повідомив правоохоронцям, що за влаштування до садочка його дитини завідуюча дошкільним закладом вимагає 500 доларів США. Місцева міліція за даним фактом відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара), в рамках якого 60-річну завідуючу затримали на гарячому в службовому кабінеті. Під час огляду службового приміщення міліціонери вилучили вказану помічену суму, отриману в якості хабара. Цього ж дня жінці було повідомлено про підозру. Наразі за даним фактом розслідування проводить Васильківська прокуратура. Завідуючій загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На жаль, зазначають у міліції, такі випадки вимагання «добровільних внесків» непоодинокі і стосуються не лише дошкільних навчальних закладів. Тож хочеться нагадати батькам: законодавчо в нашій державі встановлено, що освіта у школах та садках державної і комунальної власності безкоштовна. У навчальних закладах благодійними внесками можуть займатися виключно батьківські комітети. Ані директор чи завідуючі, ані вчителі чи вихователі жодного відношення до цього не мають. Нікого не можуть примушувати здавати кошти на утримання школи або дитсадка. Всі внески – виключно за бажанням батьків.

Якщо ви маєте бажання допомогти закладу, де навчається ваша дитина, ви маєте контролювати використання своїх же коштів. Для цього потрібно перераховувати гроші на розрахунковий рахунок школи або садка, вказавши цільове призначення, наприклад «Кошти на ремонт спортивного залу дитячого садка №….» тощо, а не давати певну суму комусь в руки. Кожен навчальний заклад має відповідні рахунки в банківських установах, про що деякі батьки навіть не здогадуються.

Якщо у вас все-таки вимагають гроші, потрібно одразу звернутись до Управління державної служби боротьби з економічними злочинами ГУМВС України в Київській області за телефонами 271-60-16, 271-63-82 або 102, зазначається в повідомленні.

Міліція при цьому нагадує, що хабар – це кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання і тому, хто отримує, і тому, хто дає.