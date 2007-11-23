Ющенко зупинив дію розпорядження Кабміну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року №640-р «Про додаткову емісію акцій ВАТ «Національний депозитарій України».

Текст Указу від 23 листопада 2007 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Також В.ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність названого розпорядження КМУ, на даний момент не опублікованого.

Зокрема, в Указі Президент зазначає, що Кабмін України 8 серпня 2007 року видав розпорядження № 640-р «Про додаткову емісію акцій ВАТ «Національний депозитарій України», яким прийняв пропозицію Державного агентства України з інвестицій та інновацій і Міністерства фінансів України про доцільність проведення додаткової емісії акцій «Національний депозитарій України» і збільшення розміру його статутного капіталу на 73 млн. 200 тис. гривень за рахунок додаткових внесків шляхом відкритого розміщення акцій (пункт 1). При цьому викуп державою акцій додаткової емісії визнано недоцільним (пункт 2).

Таким чином, відзначає глава держави, внаслідок реалізації зазначеного розпорядження Кабінету Міністрів України суттєво зменшиться частка держави у статутному капіталі Національного депозитарію України, що призведе до послаблення, а в певних випадках унеможливлення впливу держави на його діяльність.

Між тим, наголошує В.ЮЩЕНКО, Національний депозитарій України утворено для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку, здійснення діяльності, зокрема, з надання послуг щодо зберігання цінних паперів, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках, а також операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів (стаття 1, частина друга статті 2 Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні»).

Ураховуючи, що відповідно до статті 4 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» депозитарна діяльність є одним із видів діяльності на ринку цінних паперів, реалізація зазначеного розпорядження КМУ неминуче призведе до загального послаблення можливостей держави щодо впорядкування діяльності на фондовому ринку, контролю, нагляду за ринком цінних паперів, запобігання зловживанням і порушенням на ньому, а відтак і до послаблення системи державного регулювання і контролю в економічній сфері, що, згідно зі статтею 7 Закону України «Про основи національної безпеки України», є загрозою національним інтересам і національній безпеці України, наголошує Президент України.

Отже, назване розпорядження Кабінету Міністрів України не відповідає частині першій статті 17 Конституції України, за якою забезпечення економічної безпеки держави є її найважливішою функцією.

Крім того, йдеться в Указі, беручи до уваги, що йдеться про питання обліку прав власності, в даному випадку на цінні папери, таке рішення Кабінету Міністрів України може негативно позначитись на додержанні конституційного принципу непорушності права приватної власності, виконанні державою конституційного обов`язку щодо захисту всіх суб`єктів права власності, чим порушуються положення частини четвертої статті 13 та частини четвертої статті 41 Основного Закону України.

За таких умов, вважає В.ЮЩЕНКО, розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 640-р «Про додаткову емісію акцій ВАТ «Національний депозитарій України» суперечить також частині другій статті 8 Основного Закону України, за якою нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, частині другій статті 6, частині другій статті 19 та частині третій статті 113 Конституції України, які зобов`язують Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керуватися Конституцією та законами України, діяти на підставі та у спосіб, що ними передбачені.

Ураховуючи наведене, та відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України, президент постановив зупинити дію розпорядження КМУ від 8 серпня 2007 року № 640-р «Про додаткову емісію акцій ВАТ «Національний депозитарій України».

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Також на сайті глави держави оприлюднено конституційне подання В.ЮЩЕНКА, яким він просить Конституційний Суд України розглянути питання щодо конституційності цього розпорядження Кабінету Міністрів України.

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника глави Секретаріату Президента України – Представника Президента України у Конституційному Суді України Марину СТАВНІЙЧУК.