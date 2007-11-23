Китай досягне зростання ВВП на рівні 11,5%

Китай чекає зростання ВВП в 2007 р. на рівні 11,5%. При цьому інфляція становитиме близько 4,5-4,6%, повідомило Національне статистичне бюро КНР. Причому до кінця року щомісячне зростання споживчих цін в річному обчисленні складатиме близько 6%. Бюро також прогнозує, що протягом найближчих 10 років економічне зростання Китаю щорік складатиме, щонайменше, 7-8%, передає Reuters.

ВВП Китаю в III кварталі 2007 р. зріс на 11,5% в річному обчисленні, а в II кварталі - на 11,9%. У 2006 р. економічне зростання країни склало 10,7%. За прогнозами Світового банку, в 2007 р. цей показник повинен скласти 10,4%.