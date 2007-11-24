Офіційно визнали загибель 100 гірників під час вибуху на шахті ім. Засядька

Офіційно визнана загибель 100 гірників на шахті ім. Засядька в Донецьку під час аварії, що відбулася 18 листопада.

Про це сьогодні повідомив голова Держгірпромнагляду України Сергій СТОРЧАК.

"Можна офіційно говорити про те, що на шахті імені Засядька загинуло 100 гірників", - сказав він.

За словами С.СТОРЧАКА, на даний момент на шахті працює менш як 5 тисяч осіб.

При цьому, зазначив він, внаслідок трагедії у лікарнях Донецька знаходиться 38 гірників.

Як повідомляв УНІАН, вночі 18 листопада на шахті ім. О.Засядька в Донецьку стався вибух повітряно-метанової суміші. В результаті вибуху загинуло 100 гірників, однак було знайдено тіла лише 89.

21 листопада міністр вугільної промисловості України Сергій ТУЛУБ заявив, що сім`ї загиблих на донецькій шахті ім. О.Засядька гірників, тіла яких ще не знайдені, одержать компенсації "тільки після того, як буде прийняте рішення суду".

Міністр зазначив, що рішення суду з цього приводу може бути ухвалене "на підставі рішення державної комісії" ще до того моменту, як тіла загиблих гірників будуть знайдені.