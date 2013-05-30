Затримали другого підозрюваного в розстрілі трьох шахтарів

Як повідомили у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України, співробітниками міліції було встановлено, що після скоєння злочину він перетнув кордон України і намагався переховуватися у матері в одному з північних регіонів сусідньої країни. Завдяки тісній взаємодії правоохоронців двох держав підозрюваного було затримано при виході з поїзду в одному з дальніх міст республіки Комі.

Як уточнили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, затримання відбувалося сьогодні, 29 травня, близько третьої години ночі.

В даний час вирішується питання про екстрадицію для участі в проведенні слідчих дій.

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Як повідомляв УНІАН, 20 травня в Красноармійську Донецької області в гаражі були виявлені тіла трьох чоловіків із численними кульовими пораненнями. Встановлено особи загиблих. Ними виявися 43-річний і 25-річний місцеві жителі і 46-річний житель Димитрова - працівники шахтоуправління “Покровське”. Встановлено, що гараж належить 43-річному заступнику директора однієї з шахт. Підозрювані у вбивстві втекли з місця злочину на автомобілі “Тойота Авенсіс” сірого кольору, який належав убитому жителю Димитрова. Цей факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) і ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

25 травня за підозрою у скоєнні вбивства було затримано раніше не судимого шахтаря, який працює на одній з шахт Красноармійська, 1989 року народження. Затриманий у вбивстві зізнався. Другого учасника злочину було встановлено, але він перебував у розшуку.

За словами правоохоронців, метою групового вбивства стало заволодіння автомобілем «Тойота Авінсіс». Виявлено зброю, якою було скоєно злочин, а також маска з прорізами для очей. Правоохоронці з'ясовують, чому на місці злочину було знайдено 24 гільзи від патронів, і чому трьох шахтарів було так по-звірячому розстріляно.