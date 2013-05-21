У гаражі знайдені три трупи, зрешечені кулями

Як повідомили УНІАН у у ВЗГ ГУМВС України в Донецькій області, на місце події негайно виїхало керівництво Головного управління МВС України у Донецькій області, слідчо-оперативна група, спеціалісти експертно-криміналістичної лабораторії та кінологічної служби. Встановлено особи потерпілих. Ними виявилися 43-річний і 25-річний місцеві жителі та 46-річний житель Димитрова. Встановлено, що гараж належить 43-річному заступнику директора однієї із шахт.

За попередньою інформацією, підозрювані у вбивстві зникли з місця події на автомобілі “Тойота Авенсіс” сірого кольору, що належав вбитому димитровчанину.

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).

Для пошуку підозрюваних на території області введено в дію оперативний план “Сирена”.