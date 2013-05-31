Старший слідчий привласнив майно обвинуваченого

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, обвинувальний акт також стосується адвоката, який виступав пособником, і старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах Управління боротьби з торгівлею людьми та зі злочинами проти моральності Департаменту карного розшуку МВС України.

За словами начальника Головного управління ГПУ з розслідування злочинів щодо корупційних діянь Володимира Кривуценка, розслідуючи кримінальну справу, слідчий забажав отримати від обвинуваченого неправомірну вигоду, обіцяючи за це прийняти рішення про відмову в порушенні кримінальної справи по окремих епізодах (за КПК України 1960 р.).

«Задля здійснення свого наміру він залучив як пособника свого знайомого адвоката, а також колегу з Управління боротьби з торгівлею людьми та злочинами проти моральності МВС України», - сказав Кривуценко.

Він зазначив, що вказаними працівниками ОВС при обшуку в обвинуваченого було вилучено сейф, у якому знаходилося 139 тис. грн, ноутбук, мобільний телефон, якими останні заволоділи.

«До кімнати речових доказів слідчий здав лише коробку від ноутбука, заповнену газетами. Проте прокурори під час перевірки речових доказів виявили цей ноутбук в особистому користуванні слідчого», - зазначив Кривуценко.

За його словами, продовжуючи свою злочинну діяльність, слідчий разом з адвокатом та старшим оперуповноваженим отримали від обвинуваченого неправомірну винагороду у сумі 50 тис. доларів.

Як сказав начальник Головного управління Генпрокуратури, старший слідчий СУ ГУМВС України в Київській області обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України. Адвокат обвинувачується у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, а старший оперуповноважений в особливо важливих справах Управління боротьби з торгівлею людьми та зі злочинами проти моральності Департаменту карного розшуку МВС України – ч. 3 ст. 368 КК України.

Ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою; ст. 366 - службове підроблення; ст. 191 - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.