У Києві серійно крали японські автівки

Як повідомили УНІАН в УЗГ МВС України, за словами першого заступника начальника Департаменту карного розшуку МВС України Сергія Редьки, до складу злочинної групи входили 43-річний киянин та 28-річний житель Сум. Правоохоронці з’ясували, що старший із чоловіків вже має три судимості за скоєння аналогічних злочинів.

Зловмисники за допомогою електронних і механічних засобів злому систем охорони автомобілів здійснювали викрадення транспортних засобів, залишених власниками без нагляду поза межами охоронюваних стоянок. Викрадені машини зі зміненими номерами агрегатів та підробленими документами продавали у Росії та Білорусі.

Під час затримання працівники міліції виявили й вилучили у членів групи засоби зламу систем охорони автомобілів та спецобладнання для перепрограмування цих систем перед подальшим продажем викрадених автівок.

Затриманих автовикрадачів викрито у скоєнні 6 незаконних заволодінь автомобілями марок «Тойота» і «Лексус». Три іномарки вже повернуті власникам, ще три автомобіля знаходяться в розшуку.

Зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Триває відпрацювання з метою встановлення причетності затриманих до інших аналогічних злочинів.