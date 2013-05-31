ФДМУ почав підготовку до продажу Донбасенерго

Про це повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Раніше голова Фонду держмайна Олександр Рябченко заявив, що ФДМУ планує виручити сумарно в 2013 році від продажу держпакетів акцій двох енергогенеруючих компаній - «Центренерго» і «Донбасенерго» не менше 2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Донбасенерго» за 9 місяців 2012 р. збільшило чистий прибуток у 6 разів – до 305 млн грн.

Наприкінці грудня 2012 року компанія «Донбасенерго» залучила в «Ощадбанку» кредит на 460 млн грн. На початку лютого 2013 року компанія висловила намір залучити в «Ощадбанку» короткостроковий кредит ще на 385 млн грн.

На даний момент 85,77% акцій компанії «Донбасенерго», що належать державі, перебувають в управлінні НАК «Енергетична компанія України».