В Житомирі близько 40 тисяч мешканців три дні сидять без води (відео)

У спальних районах Житомира уже три дні тільки й мови, що про безводдя і як би поповнити запаси, принаймні, для приготування їжі. У їхніх квартирах сухі крани, бо енергетики знеструмили станцію третього підйому водоканалу за борг у 19 млн грн, повідомляє ТСН.

Звідки борг, знає очільник міста, Володимир Дебой пояснює, що люди сплачують лише 65 % собівартості води. Тарифну різницю компенсує держава, а зараз чекають від уряду субвенції.

Відсоток проплати за електроенергію житомирського водоканалу найнижчий серед міст України, щомісяця борги зростають на 2 млн грн, пояснюють енергетики. Але й це, зізнаються, не головне. До крайніх заходів вдалися, бо з міським головою ніяк не знайдуть спільної мови.