Матір Царнаєва каже, що її син може ходити, і що він невинний

У інтерв'ю Associated Press Зубейдат Царнаєва повідомила, що її син сказав їй по телефону, що ані він, ані його брат, застрелений під час перестрілки з поліцією, не винні.

Зараз Джохар Царнаєв, поранений під час переслідування поліцією, перебуває у тюремній лікарні.

Пані Царнаєва називає телефонну розмову з сином першим їхнім контактом після того, як 19-річного підозрюваного затримали.

Він сказав їй, що почувається краще, проте з усіх сил намагається зрозуміти, що сталось.

"Він не стримував своїх емоцій, наче він кричить до всього світу: "Що це? Що коїться?" - каже вона. - Я відчувала, що його зводить з розуму несправедливість по відношенню до нас, що вони вбили нашого невинного Тамерлана".

Родина Царнаєвих належить до чеченських мусульман з Росії. Вони відповідали на питання преси з квартири у російській республіці Дагестан, яка, як повідомляється, належала 26-річному Тамерлану.

Батько підозрюваних Анзор пояснив, що вони придбали помешкання, очікуючи повернення додому Тамерлана з його родиною.

"Все, що я можу, це молитись богу і сподіватись, що одного дня справедливість восторжествує, наші діти будуть очищені, і ми отримаємо назад Джохара, скаліченого, але принаймні живого", - заявив він у коментарі AP.

У той же час батько чеченського іммігранта Ібрагіма Тодашева, убитого в США під час допиту агентами ФБР у справі про вибухи в Бостоні, заявив, що подія є позасудовою розправою, та назвав агентів "бандитами".

27-річний Тодашев зізнався в причетності до вбивств, скоєних, імовірно, разом з одним із Царнаевих біля Бостона в 2011 році.

Однак жодних доказів, що пов'язують його з вибухами 15 квітня, знайти не вдалось.

22 травня він був застрелений у Орландо, Флоріда.

Виступаючи на прес-конференції 30 травня, його батько, Абдулбакі, показав 16 фотографій, на яких, за його словами, його син у морзі у Флориді.

Він стверджує, що його син отримав шість вогнепальних поранень в груди та одне у потилицю. Однак достовірність цих фотографій поки не встановлена.

Інформація про обставини смерті Ібрагіма Тодашева суперечлива. Спочатку повідомлялося, що він був застрелений при спробі нападу з ножем на агента ФБР, проте пізніше представники спецслужб заявили, що не володіють точною інформацією про те, що сталося.

Батько померлого запевняє, що його син "100% був без зброї", і закликає провести розслідування обставин його смерті.

"Це не агенти ФБР, а бандити - по-іншому я їх назвати не можу, і вони повинні постати перед судом", - сказав він.

Абдулбакі Тодашев також підтвердив, що його син познайомився з Тамерланом Царнаевим, коли жив у Бостоні і займався там бойовими мистецтвами. Однак, стверджує він, контакти перервалися, коли Ібрагім переїхав з Бостона в Орландо два роки тому.

BBC Україна