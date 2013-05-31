Нардеп: На Чернігівщині планують закрити 37 шкіл

Він навів статистику, що минулого року у Чернігівській області було закрито 11 шкіл, 6 лікувальних та 3 заклади культури. Цього року планується закриття 37 шкіл, 57 ФАПів та 32 лікарні.

Атрошенко підкреслив, що проголошені реформи є незрозумілими для більшості населення, а відтак, люди їх не сприймають, що несе загрозу для влади. Приміром, за його словами, медичну реформу люди трактують, "як банальне скорочення медичних закладів і закриття лікарень".

За його словами, заходи у рамках оптимізації освітніх і медичних закладів Чернігівської області збільшують соціальну напругу та невдоволення людей. "Це ті надбання, з якими нам іти на вибори 2015 року", - сказав він.

Натомість у своєму виступі голова Чернігівської облдержадміністрації Володимир Хоменко зауважив, що у регіоні налічується 17 шкіл, у яких навчаються менше 10 учнів, майже половина шкіл є малокомплектними. Однак роботу з оптимізації мережі освітніх закладів він назвав виваженою та поступовою.

Начальник управління освіти і науки ОДА Анатолій Заліський уточнив, що процес оптимізації освітніх закладів не варто розглядати, як тільки закриття. Вирішуються питання з підвозом учнів і вчителів до опорних шкіл, створюються кращі умови для навчання у цих школах.

Також він підкреслив, що у малокомплектних школах вартість навчання одного учня у двічі-тричі перевищує нормативні показники.