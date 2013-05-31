У травні інфляція в єврозоні зросла до 1,4%

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У квітні 2013 року річна інфляція в зоні євро становила 1,2%, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) – 1,4%.

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З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.