У травні інфляція в єврозоні зросла до 1,4%
18:11, 31 травня 2013Суспільство
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За попередніми даними, у травні 2013 року річна інфляція (травень до травня) в зоні євро становила 1,4%.
Інфляція в єврозоні зросла до 1,4%
Про це УНІАН повідомили в Євростаті.
У квітні 2013 року річна інфляція в зоні євро становила 1,2%, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) – 1,4%.
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З 1 січня 2011 року до зони євро входять 17 країн: Бельгія, Німеччина, Греція, Іспанія, Франція, Ірландія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Австрія, Португалія, Фінляндія, Словенія, Мальта, Кіпр, Словаччина і Естонія.
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