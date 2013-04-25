Ромпей вважає, що найгостріша фаза економічної кризи в ЄС - позаду

Найгостріша фаза економічної кризи в Євросоюзі, коли була загроза існуванню єврозони і євро, завершилася, заявив у четвер у Празі голова Європейської ради Герман Ван Ромпей на конференції про перспективи ЄС, що пройшла в парламенті Чехії.

"Думаю, що можу з упевненістю сказати, що найбільш гостра фаза фінансової кризи вже позаду. Загрозу самого існування євро і єврозони подолано", - сказав Ромпей, інформує РІА Новости з посиланням на ЧТК.

За його словами, повернення до фінансової стабільності необхідне, але його не достатньо. Зараз ЄС зайнятий пошуком шляхів виходу з рецесії і вирішенням проблеми безробіття, зазначив голова Європейської ради. "Ринки і громадяни знають, що євро залишається", - сказав Ромпей.