Більше десятка населених пунктів третій день живуть без електрики
08:42, 03 червня 2013Суспільство
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В Україні залишаються знеструмленими через негоду 12 населених пунктів в двох областях.
Через негоду 12 населених пунктів сидять без "світла" / Фото : p-p.com.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, зокрема, в Одеській області без електропостачання 8 н.п. та Київській – 4 н.п.
До відновлення енергопостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
Як повідомляв УНІАН, в ніч на 1 червня у шести областях України внаслідок сильних дощів та шквалистих поривів вітру через спрацювання систем захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 398 населених пунктів.
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