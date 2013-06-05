Кабмін затвердив план підготовки до 70-річчя визволення від фашистів

06:43, 05 червня 2013
Суспільство
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Кабінет міністрів затвердив план заходів на 2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Текст відповідного розпорядження від 22 травня № 360-р оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Криму, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям доручено щороку до 10 липня подавати Державній службі з питань інвалідів та ветеранів інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення, а відомство подаватиме цю інформацію Кабінетові міністрів до 25 липня.

Крім того, Раді міністрів АРК, обласним, Київській та Севастопольській міськдержадміністраціям доручено утворити організаційні комітети з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років; розробити і затвердити регіональні плани заходів.

Держслужбі з питань інвалідів та ветеранів необхідно забезпечити координацію здійснення центральними та місцевими органами виконавчої влади заходів з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Крім того, планом передбачено виготовлення ювілейної медалі “70 років визволення України від фашистських загарбників”, посвідчень та футлярів до неї; ювілейної медалі і почесного ордена “70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов”, посвідчень та футлярів до них.

Також передбачається виготовлення та введення в обіг у встановленому порядку пам’ятної монети на відзнаку 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні; введення в обіг поштової марки і конверта, присвячених 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, та здійснення спецпогашення поштової марки; видання наукових праць про події війни 1941-1945 років, тематичної серії документальних видань, спогадів учасників визволення України, Києва, Криму, областей, міст та інших населених пунктів від фашистських загарбників.

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