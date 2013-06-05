Мешканці міста Узин на Київщині страждають від нестерпного смороду (відео)

З підприємцями містяни воюють уже цілий рік без жодного результату. Міська влада обіцяє вирішити питання, а директор заводу не бачить жодних порушень з його боку, — йдеться в сюжеті ТСН.

Місто Узин через сморід чути за версту. Люди вже не витримують. Жінки цей сморід навіть описати не можуть. Дехто думає звідси переїздити, бо вночі вікна фактично не можна відчинити через запахи. Між собою містяни вже пересварились. Якщо одні хочуть дихати чистим повітрям, то інші - працювати. Мовляв, це єдине місце, де можна заробити.

Частина жителів міста готова нюхати сморід, аби тільки заробити коштів для дітей. Люди навіть змушені купувати питну воду, бо їхні колодязі брудні. На суцільне багно перетворилися поля і дорога. Дісталося навіть озеру, що трохи нижче по схилу.

Місцевий депутат запевняє, що проблему вирішать. Уже створена спеціальна комісія, він її голова. А 1 вересня директор комбінату пообіцяв запустити нові очисні системи за 10 мільйонів гривень. Тим паче, що на роботу комбінату у нього є всі необхідні дозволи.

А поки що лікарі констатують: серед жителів Узина частішають напади в сердечників та астматиків. І чимало людей скаржаться на пирхоту в горлі та головний біль.