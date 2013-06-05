Завтра дощі та грози пройдуть майже по всій Україні

У Приазов'ї місцями сильні дощі, лише вночі в північних областях без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 22-27°; у Карпатах вночі 5-10°, вдень 11-16°.

У Києв та області у четвер вночі без опадів, вдень місцями короткочасні дощі, грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 11-16°, вдень 22-27°, у Києві вночі 13-15°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 18-23°(поблизу Алушти 16°); у Дніпрі біля Києва 21°.