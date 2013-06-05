МЗС України та Франції підписали Дорожню карту

Міністри закордонних справ України та Франції Леонід Кожара і Лоран Фабіус підписали Дорожню карту між двома країнами на період 2013 - 2015 рр.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики МЗС України.

Було відзначено, що офіційний Париж розцінює Дорожню карту як унікальний по насиченості двосторонній документ у відносинах Франції з країною, яка знаходиться поза межами Європейського Союзу.

Кожара, який перебуває у Франції з робочим візитом, поінформував французьку сторону про хід структурних реформ в Україні, спрямованих на утвердження європейських демократичних стандартів.

Фабіус привітав зусилля українського головування в ОБСЄ у 2013 році. Було домовлено про активізацію українсько-французьких контактів у рамках цієї організації.

Сторони докладно обговорили питання європейської інтеграції України, зокрема перспективи підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у рамках саміту «Східного партнерства» у Вільнюсі. Було підкреслено, що ця угода покликана стати базою для подальшого розвитку відносин України з Євросоюзом.

Міністри відзначили активізацію двостороннього діалогу та підтвердили намір сприяти його подальшій розбудові, зокрема, на політичному, економічному і культурному напрямах, - повідомили в МЗС.

Як зазначається на офіційному сайті Посольства Франції в Україні, під час зустрічі також порушувалось питання верховенства права та функціонування юстиції в Україні, зокрема, справа колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, звільнення якої вимагає Франція.

Крім того, міністри розглянули пріоритети українського головування в ОБСЄ, а також Угоду про асоціацію між Європейським Союзом і Україною.

Як зазначалось за результатами засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу 10 грудня 2012 року, а також саміту ЄС-Україна 25 лютого 2013 року, підписання цієї угоди залежатиме від просування у виконанні рекомендацій ОБСЄ стосовно законодавства про парламентські вибори, незалежності юстиції та дотримання прав захисту, а також впровадження реформ, йдеться у повідомленні посольства.