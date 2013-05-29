У Франції укладено перший одностатевий шлюб

Як передає РІА Новости, законним шлюбом поєдналися 40-річний ЛГБТ-активіст Венсан Отен і його партнер, 30-річний держслужбовець Бруно Буало, разом вони сім років.

"Закон (про одностатеві шлюби) - закон свободи, що робить кожного вільним у своєму виборі. Це закон рівності, рівність прав всіх, хто живе зараз, а також майбутніх поколінь. Це закон братерства, що об'єднав наше суспільство і відкрив для нас пору відродження", - заявила мер міста Монпельє Елєн Мандрус, які проводила церемонію одруження.

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Захід викликав великий ажіотаж серед журналістів - акредитацію одержали більш як 250 представників ЗМІ з різних країн. Також на церемонію одруження прибули близько 200 близьких пари і приблизно 300 гостей, серед яких політики і соратники подружжя.

Офіційна частина весілля пройшла в мерії міста. Після урочистої частини нова сім'я та їхні близькі відправилися до ресторану, назва якого тримається в суворій таємниці.

Легалізація одностатевих шлюбів - одна з передвиборчих обіцянок Президента-соціаліста Франсуа Олланда. До ухвалення закону у Франції були дозволені цивільні союзи одностатевих пар, проте соціалісти вирішили легалізувати шлюби між гомосексуалістами і надати можливість таким сім'ям усиновлювати дітей. Проти цього кроку виступали представники правої опозиції та католицька церква. 18 травня закон було підписано Президентом Франції й опубліковано в офіційному друкованому органі країни - Journal officiel.