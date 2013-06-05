КС повернув суддям довічне грошове утримання без обмежень

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні голова Суду Анатолій Головін оприлюднив рішення КС від 3 червня у справі за конституційним поданням Верховного суду України щодо відповідності Конституції окремих положень статті 2 абзацу 2 пункту 2 розділу ІІ “Прикінцевих та перехідних положень” Закону України “Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи”, статті 138 Закону “Про судоустрій та статус суддів”.

Згідно з цим рішення, КС визнав конституційними норми законодавства щодо збільшення пенсійного віку суддів. Проте визнав неконституційними ряд положень законодавства, яким встановлюється граничний розмін пенсій суддям, обмежувалась їх індексація.

Крім того, КС визнав неконституційною норму законодавства, яка забороняла суддям пенсійного віку одночасно працювати і отримувати пенсію.

Таким чином, КС визнав конституційними положення частини 1, 2 статті 138 закону №2453, яким було збільшено вік суддів (з 60 до 62 років для чоловіків та 55 до 60 років для жінок), після досягнення якого судді мають можливість одержувати пенсію, або щомісячне довічне грошове утримання.

КС зазначив, що Верховна Рада, ухвалюючи цей закон, здійснила свої конституційні повноваження, не порушуючи положення Конституції України щодо граничного віку працюючого судді та гарантій незалежності суддів.

Разом з тим КС визнав неконституційною частину 3 статті 138 закону №2453, якою було скасовано право суддів на одержання щомісячного довічного грошового утримання без обмеження граничного розміру.

КС зазначив, що ці положення не узгоджуються із конституційними нормами про недопустимість звуження змісту чи обсягу гарантій незалежності суддів.

КС прийняв рішення, що ця норма закону №2453 має бути повернута до попереднього формулювання: “Довічне грошове утримання судді виплачується у розмірі 80% грошового утримання судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на 2% заробітку, але не більше ніж 90% заробітної плати судді без обмеження граничного розміру щомісячного довічного грошового утримання”.

КС також визнав неконституційним положення 1 другого речення частини п’ятої статті 138 закону №2453 стосовно припинення виплат суддям у відставці щомісячного довічного грошового утримання на період їх роботи на деяких посадах, так як це положення не узгоджується із нормами Конституції про недопустимість звуження змісту чи обсяги існуючих гарантій незалежності суддів.

Крім того, КС вважає, що закон №3668, який поширює дію положень абзацу 2 пункту 2 розділу ІІ “Прикінцевих та перехідних положень” на правовідносини щодо виплати суддям пенсій залишив незмінним зміст права на щомісячне довічне грошове утримання суддів, але знизив обсяг цього права, встановивши обмеження в перерахунках, передбачених законами України пенсій суддів.

Таким чином КС визнав зазначені положення закону №3668 в частині поширення їх дій на закон №2453 неконституційним.