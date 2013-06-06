Янукович сьогодні розпочинає візит до Сербії

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента з посиланням на главу Адміністрації Президента України Сергія Льовочкіна.

Програмою візиту передбачені переговори Януковича з Президентом Сербії Ніколичем, головою Народної скупщини Небойшею Стефановичем та прем’єр-міністром, міністром внутрішніх справ Івіцею Дачичем.

Планується обговорити широкий спектр питань розвитку українсько-сербських відносин та визначити шляхи активізації двосторонньої співпраці, передусім у торговельно-економічній та інвестиційній сферах.

У Белграді глава Української держави візьме участь у роботі українсько-сербського бізнес-форуму.

У рамках офіційного візиту планується підписання двосторонніх угод щодо співробітництва між Україною і Сербією у сферах залізничного транспорту, сільського господарства, туризму, освіти, культури, а також інвестицій.