Сьогодні в Україні святкують День журналіста

Свято було започатковане з ініціативи I Всеукраїнського з'їзду редакторів газет і журналів і підтримане тогочасним Президентом України Леонідом Кравчуком. Його указ № 251/94 від 25 травня 1994 року затвердив офіційний статус Дня, приуроченого до дати прийняття в 1992 році Спілки журналістів України до Міжнародної федерації журналістів.

Сьогодні журналістів традиційно вітатимуть представники влади, бізнесу та колеги.

Варто зазначити, що 6 червня - не єдиний день, коли це можна зробити. Існує іще декілька пам’ятних дат, до яких працівники українських ЗМІ можуть вважати себе причетними:

3 травня - Всесвітній день свободи преси

2 липня - Міжнародний день спортивного журналіста

8 вересня - Міжнародний день солідарності журналістів

16 листопада - День працівників радіо, телебачення та зв’язку.