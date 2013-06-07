Держава візьме на облік посередників на ринку працевлаштування

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства соціальної політики України, про це повідомив заступник директора Департаменту ринку праці та зайнятості Мінсоцполітики Олег Прутенко.

За його словами, відповідна норма передбачена Порядком формування та ведення переліку суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців. Документ напередодні ухвалив Кабмін.

Порядок дозволить створити єдиний офіційний перелік усіх кадрових та рекрутингових агентств, що діють в Україні.

Таким чином, громадяни зможуть достеменно дізнаватися про діючих посередників із працевлаштування.

Як пояснив Прутенко, до цього переліку увійдуть посередники, які надають послуги з працевлаштування в Україні, поза її межами, а також наймають працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в іншого роботодавця (аутсорсинг). Розміщений він буде на офіційному сайті Державної служби зайнятості.

«Щоб цей перелік був максимально повним та об’єктивним, Державна служба зайнятості співпрацюватиме з Укрдержреєстром у порядку, визначеному Мінсоцполітики та Мін’юстом. Заяви про включення до нього подаватимуть посередники самостійно», - додав Прутенко.

Водночас, за словами фахівця, Державна служба зайнятості виключатиме посередників з переліку, якщо буде анульовано їхній дозвіл чи ліцензію, або ж посередник припинить свою діяльність.