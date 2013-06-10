Завтра захід України заливатимуть грозові дощі

Завтра, 11 червня, у західних областях України очікуються грозові дощі, місцями сильні дощі.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Температура повітря у західних областях вночі становитиме 12-17°, вдень 18-23°.

Водночас на решті території без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій, а вдень місцями і в Київській та Чернігівській областях короткочасний дощ, гроза; температура вночі 14-19°, вдень 25-30°, на Житомирщині та Вінниччині 21-26°.

Вітер в Україні переважно південний, 5-10 м/с.

У Києві та Київській області завтра мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі по області 14-19°, вдень 25-30°; у Києві вночі 15-17°, вдень - 26-28°.

Сьогодні, 10 червня, температура води становила в Чорному та Азовському морях 19-24°; в Дніпрі біля Києва - 23°.