У горах Криму помер турист - зупинилося серце
10:50, 11 червня 2013Суспільство
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У Криму неподалік від м. Алушта, на схилах г. Бабуган-Яйла, біля водоспаду Головкинського, у 52-річного туриста сталася зупинка серця.
Трагедія сталася біля водоспаду
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
До місця події прибули працівники контрольно-рятувальної служби АР Крим. За допомогою альпіністського спорядження вони спустили тіло загиблого з гори і направили до моргу м. Алушта.
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