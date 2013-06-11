У горах Криму помер турист - зупинилося серце

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До місця події прибули працівники контрольно-рятувальної служби АР Крим. За допомогою альпіністського спорядження вони спустили тіло загиблого з гори і направили до моргу м. Алушта.