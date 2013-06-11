У горах Криму помер турист - зупинилося серце

10:50, 11 червня 2013
Суспільство
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У Криму неподалік від м. Алушта, на схилах г. Бабуган-Яйла, біля водоспаду Головкинського, у 52-річного туриста сталася зупинка серця.

Водоспад

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

До місця події прибули працівники контрольно-рятувальної служби АР Крим. За допомогою альпіністського спорядження вони спустили тіло загиблого з гори і направили до моргу м. Алушта.

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