Дослідження: 45% українців не довіряють Президенту і Верховній Раді

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати дослідження фонду “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва”, які були оприлюднені сьогодні під час прес-конференції.

На тему: 70% українців не довіряють міліції і судам (опитування)

Згідно з даними дослідження, переважно не довіряють Президенту 23,9%, а Верховній Раді — 31,7% респондентів. Цілком довіряють цим інститутам влади 6,5% і 1,6% опитаних відповідно. Переважно довіряють — 19,3% та 14,7% відповідно.

Водночас судам зовсім не довіряють 44,9%, 27,4% - переважно не довіряють, 13,2% - переважно довіряють і цілком довіряють лише 2,7% громадян України.

Уряду України зовсім не довіряють 44,1% опитаних, переважно не довіряють 26,9%, переважно довіряють — 19,3%, цілком довіряють 3%.

Міліції взагалі не довіряють 39,8%, переважно не довіряють 30,2%, переважно довіряють 19,5%, цілком довіряють 3,2% респондентів.

Також дослідження показало, що зовсім не довіряють прокуратурі 38,4% українців, переважно не довіряють — 25,1%, переважно довіряють — 16,2%, цілком довіряють — 4,4%.

Конституційному Суду цілком довіряють лише 4% населення, в той час як зовсім не довіряють 36,6%, переважно не довіряють — 22,5%, переважно довіряють - 17%.

Політичним партіям зовсім не довіряють 32,1% респондентів, переважно не довіряють 37,1%, переважно довіряють 15,6%, цілком довіряють 2%.

Крім того, цілковита довіра до банків спостерігається у 3% українців, в той час як 37% зовсім не довіряють банківській системі, 30,3% - переважно не довіряють, 19,9% - переважно довіряють.

Разом з тим, дослідження показало, що найбільше українці довіряють ЗМІ та церкві, зокрема, ЗМІ цілком довіряють 10,3% респондентів, переважно довіряють — 48%, переважно не довіряють 21,2%, зовсім не довіряють — 12,6%.

Водночас цілком довіряють церкві 31,7%, переважно довіряють 38,4%, переважно не довіряють 10,6%, зовсім не довіряють 9,3% опитаних.

Фонд “Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва” проводив дослідження разом із Соціологічною службою Центру ім. Разумкова з 17 по 22 травня поточного року. Опитано 2 тис. 10 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України.