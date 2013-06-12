Янукович доручив Арбузову розібратися з боргами із зарплати
Президент України доручив першому віце-прем'єр-міністру Сергію Арбузову розібратися з проблемою виплати заборгованості із заробітної плати на економічно активних підприємствах.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова за підсумками засідання Комітету економічних реформ.
«Президент доручив першому віце-прем'єру Арбузову особисто розібратися з питанням заборгованості із заробітної плати на активних підприємствах. Протягом місяця необхідно дати відповідь», - сказала Акімова.
Вона також повідомила, що Президент доручив забезпечити своєчасну виплату пенсій і зарплат у рамках підвищення, запланованого державним бюджетом на 2013 рік.
Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні на 1 травня становив 1,056 млрд грн, що на 1,3% (14 млн грн) менше, порівняно з показником на 1 квітня. При цьому 54,2% заборгованості – борги економічно активних підприємств.
З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становив 894 грн, а мінімальної зарплати – 1147 грн.
До 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн, мінімальної зарплати – до 1218 грн.