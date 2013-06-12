Янукович доручив Арбузову розібратися з боргами із зарплати

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник глави Адміністрації Президента Ірина Акімова за підсумками засідання Комітету економічних реформ.

«Президент доручив першому віце-прем'єру Арбузову особисто розібратися з питанням заборгованості із заробітної плати на активних підприємствах. Протягом місяця необхідно дати відповідь», - сказала Акімова.

Вона також повідомила, що Президент доручив забезпечити своєчасну виплату пенсій і зарплат у рамках підвищення, запланованого державним бюджетом на 2013 рік.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні на 1 травня становив 1,056 млрд грн, що на 1,3% (14 млн грн) менше, порівняно з показником на 1 квітня. При цьому 54,2% заборгованості – борги економічно активних підприємств.

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становив 894 грн, а мінімальної зарплати – 1147 грн.

До 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії зросте до 949 грн, мінімальної зарплати – до 1218 грн.