Міліція намагалася провести обшук на Коростенському щебзаводі

Про це УНІАН повідомила керівник Сектору громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, "у лютому цього року до обласного Управління МВС надійшла спільна заява акціонерів декількох товариств з приводу порушення їх прав та розкрадання грошових коштів керівництвом одного з відкритих акціонерних товариств Коростенського району. Ці відомості правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочали кримінальне провадження".

"Попередньо встановлено, що у ході господарської діяльності вчинено розтрату коштів в сумі понад 9 млн. гривень, які належать акціонерам",- розповіла А. Ващенко.

Через деякий час після прибуття правоохоронців, до цього підприємства прибули два автомобілі, які розвантажили під його ворітьми щебінь, заблокувавши таким чином в’їзд та виїзд з території. Крім того, 80 осіб своїми діями перешкоджали міліціонерам виконувати службові обов’язки.

На даний час вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом втручання в діяльність працівників правоохоронних органів.

А.Ващенко наголосила, що сьогодні керівництво Наглядової ради та представники акціонерного товариства відмовились надати працівникам міліції необхідну документацію, водночас запевняючи, що нададуть її наступного дня.

На даний час виїзд з підприємства розблоковано. Порушень громадського порядку не допущено наголошують правоохоронці. Обшук на підприємстві планується провести найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, представники колективу ПрАТ ТК «Коростенський щебзавод» раніше заявляли про загрозу рейдерського захоплення цього підприємства.

Коростенський щебзавод спеціалізується на розробці кар'єрів.