У США українських хакерів звинувачують у спробі викрасти $15 мільйонів

Влада США звинувачує вісім осіб, серед яких є українці, в організації злочинного угруповання, яке намагалося вкрасти мільйони доларів.

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Американські прокурори стверджують, що група хакерів незаконно отримала доступ до комп’ютерів більш ніж десятка фінансових установ та зарплатних проектів оборонного відомства США. Обвинувачення вважає, що йдеться про спробу викрасти щонайменше 15 мільйонів доларів, повідомляє Радіо Свобода.

На думку прокуратури, злочинну схему очолював 33-річний киянин Олексій Шарапка і ще один українець, які все ще залишаються на волі.

У 2012 році Шарапка був депортований зі США після того, як відбув покарання за інший злочин.