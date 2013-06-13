У страшній ДТП на Полтавщині загинуло троє людей (фото)

15:26, 13 червня 2013
Суспільство
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Поблизу міста Полтава на 336 км автодороги Київ-Харків сьогодні, 13 червня, близько 8-ої години ранку, сталася дорожньо-транспортна пригода в якій загинуло троє людей і одну - травмовано.

Водія КІА доставили в лікарню / Фото : ДАІ Полтавської області

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ УМВС України в Полтавській області, на трасі зіткнулися 2 автомобілі: КІА та ВАЗ-2103.

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Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля ВАЗ-2103, а також пасажир КІА, загинули на місці події, водій автомобіля КІА з травмами різних ступенів тяжкості доставлений до медичного закладу Полтави.

На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди.

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