У страшній ДТП на Полтавщині загинуло троє людей (фото)
15:26, 13 червня 2013Суспільство
1542 0
Поблизу міста Полтава на 336 км автодороги Київ-Харків сьогодні, 13 червня, близько 8-ої години ранку, сталася дорожньо-транспортна пригода в якій загинуло троє людей і одну - травмовано.
Водія КІА доставили в лікарню / Фото : ДАІ Полтавської області
Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ УМВС України в Полтавській області, на трасі зіткнулися 2 автомобілі: КІА та ВАЗ-2103.
На тему: У Волинській області нардеп на Mitsubishi Lancer потрапив у ДТП
Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля ВАЗ-2103, а також пасажир КІА, загинули на місці події, водій автомобіля КІА з травмами різних ступенів тяжкості доставлений до медичного закладу Полтави.
На місці події працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter