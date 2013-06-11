У Волинській області нардеп на Mitsubishi Lancer потрапив у ДТП

Як повідомили УНІАН в секторі зв’язків з громадськості СЗГ УМВС України у Волинській області, на автодорозі Луцьк-Ковель сьогодні, 11 червня, в обідню пору сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої механічних ушкоджень зазнали три транспортні засоби, серед яких – машина депутата Верховної Ради України сьомого скликання. На місце події виїжджали керівники обласного управління міліції, Державтоінспекції та слідчо-оперативна група Рожищенського РВ УМВС України у Волинській області.

Встановлено, що 25-річний житель Рожищенського району, керуючи автомобілем «Volkswagen Т-5» виїхав на головну дорогу, не надавши перевагу в русі, в результаті чого зіткнувся із автомобілем «Volkswagen Т-5», за кермом якого перебував 45-річний житель Рівненщини, та легковиком «Mitsubishi Lancer», яким керував 46-річний народний депутат.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди водії бусів отримали незначні тілесні ушкодження - у лікарню не зверталися. Народний депутат не постраждав. Автомобілі із механічними пошкодженнями доставлені на арештмайданчик райвідділу міліції.

Проводиться перевірка з метою встановлення всіх обставин ДТП.