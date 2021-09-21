У столиці заплановано ряд офіційних заходів: виставки, презентації книг, національний урок пам’яті в українських школах, прем’єра документального фільму "Бабин Яр. Контекст".

До Києва для участі в офіційних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру очікується прибуття президентів Німеччини, Ізраїлю й Албанії.

Про це УНІАН повідомили у Благодійному фонді "Меморіал Голокосту "Бабин Яр".

Як зазначається, до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру в Києві відбудеться ряд офіційних заходів: виставки, презентації книг, національний урок пам’яті в українських школах, прем’єра документального фільму "Бабин Яр. Контекст" режисера Сергія Лозниці.

"6 жовтня в Бабиному Яру відбудеться офіційна церемонія вшанування пам’яті за участі президента України Володимира Зеленського та президентів Німеччини, Ізраїлю й Албанії", - повідомили у Фонді.

Читайте такожСенцов вибачився за поведінку сестри, яка нецензурно облаяла УкраїнуЗ детальним розкладом заходів можна ознайомитися на сторінці. Програма буде оновлюватися.

Як повідомляв УНІАН, раніше у канцелярії президента Німеччини заявили, що Франк-Вальтер Штайнмаєр відвідає Україну 6 жовтня для участі у пам'ятному заході з нагоди 80-ї річниці трагедії в Бабиному Яру.

Трагедія у Бабиному Яру

Під час німецької окупації Києва у 1941-1943 Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених; євреїв і циган — за етнічною ознакою, а також партійних та радянських активістів, українських повстанців.

Автор: Інна Андаліцька