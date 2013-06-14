Польща обійшла Італію і Чехію за кількістю українських заробітчан

Про це йдеться в аналітичному огляді польського Центру східних досліджень (OSW, Варшава), яким володіє УНІАН.

OSW називає другу позицію Польщі найцікавішим результатом опитування, яке нещодавно презентували Національна академія наук та Державний комітет статистики України.

Згідно з результатами, за останні три роки у Польщі працювали 168 тисяч громадян України, що на 50 тисяч більше, ніж у 2005-2008 роках.

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"Причини збільшення популярності Польщі варто шукати у світовій економічній кризі та зменшенні кількості робочих місць в державах Євросоюзу, зокрема, на півдні Європи (де раніше працювали українські мігранти), а також у суворішій міграційній політиці, яку запровадили більшість держав ЄС", - зазначає експерт центру Марта Ярошевич.

Вона додала, що у Польщі не було подібних процесів, зауваживши, що більшість українських заробітчан в Польщі – це жінки, мешканці п'яти західних областей України.

"Польща, без сумніву, змогла сформувати імідж країни, котра дає шанси отримати роботу, та водночас доступної країни", - сказано в аналітичному огляді.

Близько 60% українців, які працюють у Польщі, мають середню освіту, 12% - вищу.

OSW назвав результати дослідження НАНУ та Держкомстату правдоподібними, зазначивши, що насправді за кордоном може працювати більше українців, ніж вказані у ньому 1,2 млн.

"Дослідження, однак, спростовує поширювані українськими та західними медіа дані, а також політиками, про 3-5 млн українців, які працюють за кордоном", - зазначає експерт.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародна організація з міграції (МОМ) оцінює кількість трудових мігрантів з України у 2,5 млн осіб, половина з яких працює в Російській Федерації, а інша - в державах ЄС.

У 2012 році, за даними МОМ, заробітчани переслали в Україну 7,5 млрд доларів, у 2011 році - 6,6 млрд доларів.