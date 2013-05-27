Половина українських заробітчан досі не мають легального статусу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила спеціаліст з питань трудової міграції Міжнародної організації мігрантів (МОМ) в Україні Анастасія Винниченко під час круглого столу в Інституті законодавства Верховної Ради України.

"50% від загальної кількості трудових мігрантів знаходиться у Росії, решта мігрує до країн Європейського Союзу. 50% мігрантів мають неврегульований статус", - сказала Винниченко.

При цьому, як зазначила фахівець, доходи мігрантів в середньому утричі перевищують середні доходи, які вони мали в Україні.

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За даними МОМ, з усіх мігрантів жінки становлять 1/3, а чоловіки 2/3. Найчастіше українці за кордоном працюють у будівельній галузі та галузі, пов'язаній із домашнім господарством.

Винниченко підкреслила, що у 2011 році загальна сума грошових переказів від заробітчан до України становила 6,6 млрд доларів США, у 2012 році - 7,5 млрд, що перевищує прямі іноземні інвестиції та забезпечує близько 7% економічного зростання держави.

За різними підрахунками, наголосила Винниченко, українська діаспора становить від 12 до 20 мільйонів осіб, а кількість трудових мігрантів — до 2,5 мільйонів осіб.

Як зауважила народний депутат 4-6 скликань Оксана Білозір, яка також була присутня на заході, за кількістю мігрантів Україна входить до ТОП-20 країн світу, які сукупно формують понад 50% всіх трудових міграційних потоків світу.