На Херсонському суднобудівному заводі виникла пожежа на баржі
18:39, 15 червня 2013Суспільство
781 0
Сьогодні на Херсонському суднобудівному та судноремонтному заводі ім. Комінтерна виникла пожежа на несамохідній баржі СДП-1056, яку ремонтували на суші.
До гасіння пожежі залучалось 20 рятувальників та 5 одиниць техніки
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла у надбудові, де спалахнуло сміття.
До гасіння пожежі залучалось 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. Пожежу було локалізовано о 13.35 та ліквідовано о 15.00. Постраждалих немає. Причина надзвичайної події встановлюється.
На місці події працювала мобільно-оперативна група Управління ДСНС в Херсонській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter