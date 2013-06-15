На Херсонському суднобудівному заводі виникла пожежа на баржі

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла у надбудові, де спалахнуло сміття.

До гасіння пожежі залучалось 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. Пожежу було локалізовано о 13.35 та ліквідовано о 15.00. Постраждалих немає. Причина надзвичайної події встановлюється.

На місці події працювала мобільно-оперативна група Управління ДСНС в Херсонській області.