Потужний вибух стався на хімзаводі в Луїзіані, є поранені

Кількість постраждалих може збільшитися, відзначають ЗМІ. Працівники "Уїльямс Олефінс" евакуйовані.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представників рятувальних служб штату.

За даними телеканалу WWL-TV, після вибуху виникла пожежа. Зараз пожежники намагаються локалізувати займання. Над місцем події піднімається стовп диму. Поліція перекрила всі дороги, що ведуть до заводу.

На підприємстві займаються виробництвом горючих газів - етилену і пропилену.