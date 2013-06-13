Потужний вибух стався на хімзаводі в Луїзіані, є поранені

18:32, 13 червня 2013
Політика
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Внаслідок потужного вибуху на хімічному заводі "Уїльямс Олефінс" в американському місті Гейсмар (штат Луїзіана) поранено сім чоловік.

пожежник / Фото : stihi.ru

Кількість постраждалих може збільшитися, відзначають ЗМІ. Працівники "Уїльямс Олефінс" евакуйовані.

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на представників рятувальних служб штату.

За даними телеканалу WWL-TV, після вибуху виникла пожежа. Зараз пожежники намагаються локалізувати займання. Над місцем події піднімається стовп диму. Поліція перекрила всі дороги, що ведуть до заводу.

На підприємстві займаються виробництвом горючих газів - етилену і пропилену.

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