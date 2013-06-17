Троє дорослих і маленька дитина загинули через пожежу в Кіровограді
08:31, 17 червня 2013Суспільство
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У Кіровограді внаслідок пожежі в будинку загинуло чотири людини, у тому числі дитина.
Серед загиблих - дитина 2008 р.н.
Сьогодні в 0.25 у Кіровограді у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло чотири людини, у тому числі дитина 2008 р.н.
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Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 2.20 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.
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