Троє дорослих і маленька дитина загинули через пожежу в Кіровограді

08:31, 17 червня 2013
Суспільство
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У Кіровограді внаслідок пожежі в будинку загинуло чотири людини, у тому числі дитина.

Серед загиблих - маленька дитина

Сьогодні в 0.25 у Кіровограді у приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинуло чотири людини, у тому числі дитина 2008 р.н.

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Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, о 2.20 підрозділами ДСНС пожежу було ліквідовано.

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