На Чернігівщині догхантер відстрілює домашніх псів (відео)

Під кулю ледь не потрапила пенсіонерка з онукою лише через те, що вийшла вигулювати свого лабрадора. Пес здалеку дуже схожий на дворнягу, який напередодні чіплявся до дітей.

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Забіяку на ранок знайшли підстреленим на краю села. А жителі почали скаржитися на те, що й домашні улюбленці повернулися додому з пораненнями, повідомляє ТСН.

Собака з манерами кота, навряд чи міг стати причиною конфлікту, переконують господарі лабладора. Якщо стрілець цілив у пса, то, вочевидь, тому що сплутав з іншим собакою. Пенсіонерці, яка саме вигулювала собаку з онукою, просто пощастило.

Вони на кілька секунд випадково затрималися біля сусідського пса. Усі сумніви з приводу того, хто стріляв і навіщо, розвіялися на ранок. У яру за селом знайшли мертвою чорну собаку.

Сусіди припускають, що десь поблизу у них оселився догхантер, при чому дуже зухвалий. Міліція твердить, що стрільця вже шукає. Зараз перевіряють усіх мисливців, які потенційно могли зберігати зброю вдома. У селі тим часом вказали на одного чоловіка.

Він зізнався, що собак недолюблює, бо вони відбирають у дітей іграшки, а в нього аж четверо онуків. Але запевнив, що розстріл домашнього лабрадора — не його робота. Він спеціалізується на тваринах-безхатьках і лише тому, що комунальні служби умили руки.

Хто тоді розпочав стрілянину по людях, має з'ясувати міліція. Доти, деякі жителі села вирішили своїх собак на вулиці не випускати.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про те, що в Україні популярним стає рух зоосадистів. Додамо, що в Одесі догхантери зграями знищують дворових собак.