На Івано-Франківщині чоловік тоннами крав нафту з підприємства

Як повідомили сьогодні УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю управління МВС України в Івано-Франківській області, правоохоронці провели ряд санкціонованих обшуків на території Надвірнянського району, під час яких в одному з господарств виявлено та вилучено більш як 2 тонни нафти, 7 тонн газоконденсату, 2650 л мазуту та 1300 л моторного масла.

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Правоохоронці отримали оперативну інформацію про те, що один із жителів району займається розкраданням паливно-мастильних матеріалів у великих розмірах, які в подальшому реалізовує на території Івано-Франківської та Закарпатської областей. Виявилось, що власник даного господарства є працівником однієї з установ, яка займається видобутком нафти і газу. Звідти чоловік і викрадав паливно-мастильні матеріли, які в подальшому реалізовував мешканцям зазначених областей.

Правоохоронці встановлюють причетність ще трьох осіб, які, за попередньою інформацією, займалися збутом викраденого.

За даним фактом проводиться досудове розслідування за ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Санкція даної статті передбачає обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.